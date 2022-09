Leonardo DiCaprio torna single: lascia Camila Morrone dopo il suo 25° compleanno

Leonardo DiCaprio torna single. La relazione con la 25enne Camila Morrone sembra essere giunta al termine dopo quattro anni. La notizia è stata riportata da People, ma i portavoce delle due celebrità per il momento non hanno ancora rilasciato dichiarazioni.

DiCaprio e Morrone, la storia d’amore

La storia d’amore tra i due era iniziata nel 2017, ma si sono mostrati in pubblico insieme solo nel 2020 agli Oscar. DiCaprio e Morrone erano arrivati separatamente per poi sedersi vicini in prima fila durante la cerimonia.

Secondo i rumor degli ultimi anni DiCaprio aveva trovato la felicità con Morrone. “Leo ha un legame molto intimo con Cami, si sente a suo agio e fa davvero sul serio”, aveva detto una fonte anonima ad E! News nel 2020. Pare infatti che Camila avesse conosciuto la famiglia di Leonardo e da tempo venisse presentata come la sua fidanzata.

L’ultimo avvistamento insieme a Malibu e le vacanze separati

DiCaprio e Morrone sono stati visti insieme l’ultima volta nel weekend del 4 luglio su una spiaggia a Malibu. Dopo quel giorno sembra che i due abbiano trascorso le vacanze estive separati: Morrone a St. Tropez con la mamma e DiCaprio a Los Angeles con degli amici.

Il futuro della coppia

Morrone ha esordito come modella e ha debuttato al cinema nel 2013 nel film Bukowski di James Franco. Prossimamente reciterà nella miniserie Daisy Jones & The Six su Prime Video, basata sull’omonimo libro di Taylor Jenkins Reid. DiCaprio invece sarà impegnato nel western Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.