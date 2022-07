Russell Crowe a Roma, in visita il Colosseo: ”Porto i bambini a vedere il mio vecchio ufficio”

Roma. Proprio lui è ritornato nel suo posto d’onore, questa volta però in vesti diverse e con tutta la sua famiglia. L’ispanico più famoso del mondo del cinema torna a calpestare l’arena del Colosseo.

Russell Crowe, l’attore neozelandese che tra i maggiori film di successo ha interpretato il personaggio di Massimo Decimo Meridio nel film diretto nel 2000 da Ridley Scott è a Roma con la famiglia.

Il gladiatore in visita al suo ”vecchio ufficio”

Ad annunciare la sua altisonante presenza nella Capitale è stato proprio lui, con un tweet: “Taking the kids to see my old office”. La traduzione suona più o meno così: ”Sto portando i bambini a vedere il mio vecchio ufficio”, con una certa dose di ironia hollywoodiana. Una foto, poi, ad accompagnare le sue parole, un selfie con tutta la famiglia e con la fidanzata Britney Theriot.

Giro alla Fontana di Trevi

A quanto pare, poi, il gruppo si è spostato verso la Fontana di Trevi, “uno dei miei luoghi preferiti nell’universo”, ha scritto sui social l’attore, seguito su Twitter da 2,8 milioni di followers.

La cena in famiglia

Dalle indiscrezioni trapela il fatto che ieri sera la famiglia, insieme a degli amici, avrebbe cenato all’Antica Pesa. Si tratta del ristorante di Trastevere che Leonardo Di Caprio, anni fa, fece aprire alle 18 pur di mangiare una vera mozzarella italiana (aveva l’aereo alle 20).