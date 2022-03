L’Eredità cambia conduttore? Ecco chi potrebbe sostituire Flavio Insinna: è una donna

Dopo Amadeus, Carlo Conti e Flavio Insinna, che è ora al timone del programma, presto l’Eredità, quiz game di successo di Rai 1, potrebbe cambiare ‘volto’ e conduttore. Ma chi potrebbe sostituire l’attuale presentatore? Per la prima volta potrebbe arrivare una donna?

Caterina Balivo all’Eredità

Come ha spiegato il settimanale Oggi, dopo la chiusura del programma ‘Vieni da me’, Caterina Balivo sembrerebbe essere pronta a tornare in televisione nelle vesti di conduttrice. E potrebbe farlo partendo proprio dall’Eredità, il quiz game che finora non è mai stato condotto da una donna. Così potremmo rivedere la Balivo, che ora è una delle giudici de Il Cantante Mascherato al fianco di Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Quando cambia il conduttore

Al momento non c’è nessuna certezza, si tratta solo di indiscrezioni. Dalla Rai tutto tace e neppure Caterina Balivo ha rilasciato dichiarazioni: sarà davvero lei la nuova conduttrice del gioco di successo? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane!