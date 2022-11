L’Eredità, chi è il campione di stasera: montepremi e parola della ghigliottina di giovedì 17 novembre 2022

Il weekend si avvicina, siamo a giovedì e il tempo vola. Tutto cambia, ma non l’appuntamento fisso e imperdibile su Rai 1. Anche questa sera, infatti, torna il classico appuntamento con il quiz game L’Eredità, il programma che tiene compagnia al pubblico a partire dalle 18.45, subito dopo La vita in diretta condotta da Alberto Matano. Al timone, come sempre, Flavio Insinna, ormai padrone indiscusso della trasmissione che tiene compagnia ai ‘fan’ dalle 18.45. E che lo fa, entrando nelle case degli italiani, dal lunedì alla domenica. La sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale (ma non solo), si preannuncia agguerrita, ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. A sedersi di fronte al padrone di casa per la Ghigliottina e a sperare di vincere.

Chi è il campione di stasera a L’Eredità

Prima della Ghigliottina, novità di questa edizione sono le ‘stoccate finali‘: penultima sfida, quella decisiva. Solo una persona, infatti, riuscirà a ottenere il pass, a sedersi di fronte a Flavio Insinna e a sperare di vincere, portandosi a casa un bel montepremi. Nella puntata di stasera si sono sfidati Sara e Fabrizio. Dopo una battaglia avvincente, ha avuto la meglio FabrizioRiuscirà a vincere alla ghigliottina, che è l’ultimo scoglio dell’avvincente gioco? E riuscirà a indovinare la parola vincente?

La parola della ghigliottina e il montepremi finale

NOME CAMPIONE si è presentato alla ghigliottina, ultimo step del game quiz, con 170 mila euro! Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al ‘bottino completo’? Ma vediamo, ora, come era composta la sua ghigliottina:

LIBERTA’

GIUSTIZIA

MIO

REGGENTE

ONOR

Alla fine, il montepremi dopo la ghigliottina è di 42.500 mila euro. Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto?

La parola vincente di stasera è…

NOME CAMPIONE ha scelto la parola “VERO”, ma la parola vincente è CAPITANO. Il campione non ha quindi vinto, ma tornerà domani per riprovarci.