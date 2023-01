L’Eredità, chi è il campione di stasera: montepremi e parola vincente della ghigliottina di venerdì 20 gennaio 2023

Chi ha vinto l’Eredità stasera? Tutto pronto per un nuovo appuntamento nel preserale di Rai 1 con il quiz show tra i più amati del pubblico. E che ci tiene compagnia ogni giorno, dal lunedì alla domenica come sempre a partire dalle 18.45. Alla conduzione, come da tradizione Flavio Insinna, che sarà al timone del programma. Tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme, anche da casa a colpi di sfide avvincenti, che appassionano. E che allenano la mente, specie nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di dimezzarsi in caso di errore. Anche questa sera la sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale (ma non solo) si preannuncia chiaramente agguerrita, ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. A sedersi di fronte al padrone di casa per la Ghigliottina e a sperare di vincere. L’obiettivo è uno: indovinare la parola, quella che lega tutte quelle della ghigliottina, sperando di non aver commesso troppi errori. L’obiettivo? Chiaramente quello di indovinare la parola e portarsi a casa il montepremi di serata.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

Chi sarà il campione di stasera a l’Eredità?

Prima della Ghigliottina, novità di questa edizione de L’Eredità sono le ‘stoccate finali‘: si tratta della penultima sfida, quella decisiva, che consente al concorrente di giocare per il montepremi. Una sfida a due nella quale soltanto uno dei concorrenti riuscirà a ottenere il pass, a sedersi di fronte a Flavio Insinna e a sperare di vincere, portandosi a casa il premio di puntata. Nell’appuntamento di stasera si sono sfidati Riccardo e Joselito arrivati entrambi alle stoccate finali. Chi riuscirà a vincere alla ghigliottina, che è l’ultimo scoglio dell’avvincente gioco? Chi riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il montepremi finale? A spuntarla è stato alla fine Joselito che è diventata così la nuova campionessa.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

La parola della ghigliottina e il montepremi finale

Joselito si è presentato quindi alla ghigliottina, ultimo step del game quiz, con ben 150mila euro! Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al ‘bottino completo’? Ma vediamo, ora, come era composta la sua ghigliottina:

Lento

Senza

Bonus

Locale

Tale e Quale

Alla fine il montepremi è di 18.750 euro. Riuscirà il campione a portarsi a casa il montepremi? Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto?

La parola vincente di stasera è…

Joselito ha scelto la parola “Andamento”. La parola vincente era proprio “Ascensore”, quindi il campione non ha vinto, ma ci riproverà domani!