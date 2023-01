L’Eredità, chi ha vinto stasera? Campione, montepremi finale e parola vincente della ghigliottina di giovedì 26 gennaio 2023

Chi ha vinto l’Eredità stasera? La domanda assilla in questi minuti i telespettatori, quelli che hanno seguito dalle 18.45 la nuova puntata del quiz game di Rai 1. Sì, perché cambiano i giorni, ma nulla cambia per i palinsesti e anche oggi, nel bel mezzo della settimana, la trasmissione, che vede da anni alla conduzione Flavio Insinna, è andata in onda. Tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme, anche da casa a colpi di sfide avvincenti. E che allenano la mente, specie nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di dimezzarsi in caso di errore. Anche questa sera la sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale (ma non solo) si preannuncia chiaramente agguerrita, ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. A sedersi di fronte al padrone di casa per la Ghigliottina e a sperare di vincere. L’obiettivo è uno: indovinare la parola, quella che lega tutte quelle della ghigliottina, sperando di non aver commesso troppi errori. L’obiettivo? Chiaramente quello di indovinare la parola e portarsi a casa il montepremi di serata.

Chi è il campione di stasera a l’Eredità?

Prima della Ghigliottina, novità di questa edizione de L’Eredità sono le ‘stoccate finali‘: si tratta della penultima sfida, quella decisiva, che consente al concorrente di giocare per il montepremi. Una sfida a due nella quale soltanto uno dei concorrenti riuscirà a ottenere il pass, a sedersi di fronte a Flavio Insinna e a sperare di vincere, portandosi a casa il premio di puntata. Nell’appuntamento di stasera si sono sfidati Fabiola e Riccardo. Chi riuscirà a vincere alla ghigliottina, che è l’ultimo scoglio dell’avvincente gioco? Chi riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il montepremi finale? A spuntarla è stato alla fine Riccardo che è diventato così il nuovo campione! L’uomo, infatti, ha collezionato anche il record in quanto a partecipazioni, questa è per lui l’undicesima ghigliottina!

La parola della ghigliottina e il montepremi finale

Riccardo si è presentato quindi alla ghigliottina, ultimo step del game quiz, con ben 180mila euro! Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al ‘bottino completo’? Ma vediamo, ora, come era composta la sua ghigliottina:

Portale

Rimanere

Carta

Oggi

Sanremo

Alla fine il montepremi è di 22.500 euro. Riuscirà il campione a portarsi a casa il montepremi? Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto?

La parola vincente di stasera è…

Riccardo ha scelto la parola “pagina” e ha dato una spiegazione. Ma la parola vincente di questa sera è “giovani”. Riccardo non ha vinto, ci riproverà domani!