L’Eredità, il campione Alessio abbandona il programma: il messaggio di Flavio Insinna

Giovanissimo, il campione dell’Eredità Alessio, lui che ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori ed è riuscito a portare a casa un bel montepremi, ieri ha dato l’addio alla trasmissione, al quiz game di Rai 1 che vede alla conduzione, da anni, Flavio Insinna. Ma cosa è successo? E perché ha dovuto abbandonare il programma dopo ben 39 presenze e 18 ghigliottine?

Alessio lascia l’Eredità: cosa è successo

Il campione Alessio, che è presente all’Eredità di Rai 1 dallo scorso san Valentino, ha conquistato tutti i telespettatori con il suo talento, la sua simpatia e la sua preparazione indiscusso. Ma lui, purtroppo, ieri ha dovuto lasciare il programma perché non è riuscito a indovinare nessuno dei due paroloni e si è ritrovato faccia a faccia con Norma al Triello per contendersi l’ultimo posto disponibile. E qui, al gioco delle definizioni, Alessio ha perso troppo tempo: in particolar modo, non ha saputo rispondere alla definizione “Flavio che, secondo alcuni, inventò la bussola“. Non ha detto la parola ‘Gioia’ e per lui il percorso si è interrotto lì. Ma la ‘gioia’ di aver partecipato resta immensa.

Chi è Alessio dell’Eredità?

Alessio ha 18 anni, è di Roma e frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico. E’ stato uno dei protagonisti indiscussi dell’Eredità, noto quiz game di Rai 1. Ha partecipato a ben 39 puntate ed è riuscito ad arrivare 18 volte alla Ghigliottina.

Il dispiacere di Flavio Insinna

Dopo l’eliminazione, Flavio Insinna si è mostrato molto dispiaciuto e ha salutato il campione alla sua maniera. “La vita fa questi contrasti” – ha detto tra gli applausi. E poi, ricollegandosi a quella parola che Alessio non è riuscito ad indovinare, il conduttore ha ribadito che è stata una gioia averlo tra i concorrenti per così tante serate. Prima di andare via, Alessio ha ringraziato tutti, compresi i professori Andrea e Samira, poi ha salutato gli amici, i familiari e il signor Pietro.