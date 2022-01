L’Eredità, Massimo Cannoletta torna nel programma di Flavio Insinna: ecco quando e perché

Grandi ritorni a l‘Eredità, il quiz game condotto da Flavio Insinna che questa sera, venerdì 28 gennaio, andrà in onda in prima serata. Con uno speciale interamente dedicato al Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 1 febbraio. Torneranno i vecchi campioni, quelli che hanno fatto ‘sognare’ nelle passate edizioni, quelli che hanno tenuto compagnia al pubblico per diverse settimane e tra di loro ci sarà anche Massimo Cannoletta, ormai ‘affetto stabile’ nella trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno.

Massimo Cannoletta torna a L’Eredità? Cosa vedremo stasera in tv

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, tra i campioni questa sera tornerà a L’Eredità anche Massimo Cannoletta, mentre sono state confermate le ‘ex professoresse’ Roberta Morise, Elena Ossola e Angela Tuccia.

Eredità-Speciale Sanremo stasera 28 gennaio in tv: le anticipazioni e chi sono gli ospiti

Questa sera, come sempre, al timone ci sarà Flavio Insinna, che aprirà la puntata al fianco di Mara Venier. Professori di eccezione della serata, invece, saranno: Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno e Pierpaolo Spollon, tra i protagonisti della fiction di Rai 1 Doc nelle tue mani. Non solo. Tra gli ospiti anche Nino Frassica, Alberto Angela, Luca Barbarossa, Gabriele Cirilli, Gigi D’Alessio. L’appuntamento, quindi, è per stasera, su Rai 1, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus.