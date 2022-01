Massimo Cannoletta: chi è, età, vita privata, studi, l’Eredità, dove vive, famiglia, Oggi è un altro giorno, Instagram

Torna l’appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno il programma tv in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. Tra gli ospiti Massimo Cannoletta. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Massimo Cannoletta: chi è, età, carriera

Massimo Cannoletta è nato a Lecce e ha 47 anni. Si è laureato in Scienze Politiche ma come mestiere da diversi anni fa il divulgatore storico, artistico e musicale. Massimo viaggia molto ed è entrato nel cuore degli italiani per la sua partecipazione a l’Eredità. Cannoletta infatti ha accumulato un montepremi mai visto prima, scegliendo alla fine di abbandonare il programma per permettere ad altri concorrenti di andare avanti.

Massimo parla 5 lingue, ha viaggiato tantissimo a bordo di una nave da crociera. Ad oggi è un Affetto Stabile di Oggi è un altro giorno.

Massimo Cannoletta: vita privata

Della vita privata di massimo Cannoletta si sa ben poco. Non sembra che abbia né una moglie né dei figli.

Massimo Cannoletta: Instagram

Potete seguire Massimo Cannoletta anche su Instagram al profilo @massimo20.it