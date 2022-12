L’Eredità non andrà in onda oggi 7 dicembre: ecco perché

Oggi 7 dicembre, il consueto appuntamento con l’Eredità non andrà in onda. Il palinsesto di Rai 1 subirà un cambiamento per dare spazio alla prima della Scala che quest’anno inaugura la stagione con Boris Godunov, capolavoro di Modest Musorgskij, presentato a San Pietroburgo nel 1869.

L’evento

Si tratterà di oltre tre ore di trasmissione, con tanto di sottotitoli, per far entrare lo spettacolo di Musorgskij nelle case degli italiani. Un evento importante che verrà presentato da Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. Un evento che verrà seguito anche da Rai 3 in diretta con Gaia Varon e Oreste Bossini. E data l’importanza dell’appuntamento, anche quest’anno, come lo scorso anno con il Macbeth, la trasmissione dell’opera avrà anche l’audiodescrizione in diretta, per consentire anche alle persone cieche o ipovedenti di seguire lo spettacolo.

Per riuscire a mettere a punto il programma sarà impegnato un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. Si tratta, infatti, di un evento molto atteso ed estremamente sentito soprattutto per gli esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’opera ovviamente.

Saranno presenti sul palco reale della Scala, a Milano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni, il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.