Prima della Scala su Rai 1: quando va in onda, a che ora e chi conduce

Torna l’appuntamento con la Prima alla Scala condotta ancora una volta da Bruno Vespa e Milly Carlucci. Si tratta di una kermesse che darà l’avvio alla stagione con il capolavoro di Modest Musorgskij, Boris Godunov. Un’opera che è stata presentata a San Pietroburgo nel 1869. La Prima della scala verrà trasmessa in mondovisione da Rai 1 il 7 dicembre dalle 17.45.

I protagonisti dello spettacolo

Un evento importante per il mondo della lirica e dello spettacolo e della cultura. Uno show nel quale saranno protagonisti il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e i cantanti Ildar Abdrazakov. Un appuntamento trasmesso non solo su Rai 1 ma anche su Radio 3 e sarà possibile vederlo per i 15 giorni successivi anche su RaiPlay.

Milly Carlucci e Bruno Vespa tornano a condurre l’evento

La coppia Carlucci-Vespa si conferma alla conduzione dell’evento che ha anche il compito, in qualche modo, di dare l’avvio alle feste natalizie. Un appuntamento impegnativo per Milly Carlucci che è anche alle prese con la finale di Ballando con le Stelle che però per l’occasione non andrà in onda quella settimana.