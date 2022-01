L’Eredità Serata Sanremo 2022, data, orario e ospiti della puntata speciale dedicata al Festival

Mancano davvero pochi giorni, il Festival di Sanremo 2022, giunto alla sua 72esima edizione, sta per prendere il via e per prepararsi al meglio su Rai 1 il 28 gennaio arriverà una puntata speciale de l’Eredità, il quiz game condotto da Flavio Insinna, interamente dedicata alla kermesse musicale più amata dagli italiani.

L’Eredità Serata Sanremo 2022: quando c’è e a che ora inizia su Rai 1

Il 28 gennaio ci sarà una puntata speciale de l’Eredità, interamente dedicata al Festival di Sanremo. I protagonisti saranno i principali campioni delle varie edizioni del quiz game, che dovranno gareggiare e rispondere alle domande, principalmente incentrate su Sanremo.

Quando inizia Sanremo 2022 e chi sono gli ospiti?

Il Festival di Sanremo 2022 prenderà il via il prossimo 1 febbraio e terrà compagnia al pubblico per cinque serate, fino a sabato 5, quando verrà decretato il vincitore della 72esima edizione. Sono 25 i big in gara, mentre i primi ospiti sono già stati svelati e confermati. Sul palco dell’Ariston arriveranno Checco Zalone, Cesare Cremonini, i Maneskin, che hanno trionfato l’anno scorso, e Laura Pausini. Intanto, però, in attesa di Sanremo, non ci resta che giocare con Flavio Insinna con il suo quiz game interamente dedicato alla kermesse musicale!