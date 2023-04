Licia Colò: chi è, età, carriera, chi è il marito, figlia, dove abita, altezza, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di “Da noi a ruota libera” su Rai 1 in compagnia di Francesca Fialdini. La puntata di oggi sarà molto speciale. vedrà arrivare in studio anche la celebre conduttrice televisiva Licia Colò. Si racconterà a cuore aperto: dagli amori alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Licia Colò: età e carriera

Licia Colò è nata il 7 luglio del 1962 a Bussolengo, in provincia di Verona sotto il segno del cancro e oggi ha 60 anni. Lei è una nota presentatrice e conduttrice tv. Ha mosso i primi passi sul piccolo schermo da giovanissima e ha iniziato ad avere un gran successo con il programma “Alle falde del Kilimangiaro”. Nel 1982 presenta “Bim Bum Bam” su Italia 1 insieme a Paolo Bonolis e ottiene un gran successo, tanto che Vine chiamata anche da Maurizio Costanzo. Dopo i primi anni di gavetta, passa alla Rai e conduce molti programmi che hanno a che fare con la natura e l’ambiente: Geo e Geo, L’arca di Noè e ha vinto numerosi premi. Ad oggi conduce “Eden-un pianeta da salvare” su La 7 e “Il mondo insieme”.

Vita Privata: marito e figlia

Licia Colò non ha mai condiviso troppi dettagli della sua vita privata, ma sappiamo che ha avuto delle relazioni molto lunghe: la prima è stata con il campione di tennis Nicolas Pietrangeli, con cui è stata fidanzata per 7 anni. Dopo la fine della relazione, è stata per 9 anni in coppia con il cameraman Carlo Brotto. Infine, ha poi trovato Alessandro Antonino, con cui è arrivata all’altare dopo una breve frequentazione. I due hanno dato alla luce la loro unica figlia: Laila. Si sono sposati nel 2004 e lasciati di recente. Licia ha annunciato la fine della relazione: “Dopo 20 anni d’amore io e Alessandro non stiamo più insieme“, ma non ha voluto dire nulla sui motivi della rottura.

Foto e Instagram di Licia Colò

Licia Colò è una giornalista e un’intellettuale molto apprezzata che si è sempre messa in prima linea per difendere gli animali e l’ambiente. Potete rimanere aggiornati sulla sua vita, seguendo il suo profilo Instagram su cui condivide molti scatti della sua quotidianità e vanta 43,5 mila followers.