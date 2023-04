Licia Colò, chi è la figlia Liala: età, oggi, il papà Alessandro Antonino

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di “Da noi a ruota libera” su Rai 1 in compagnia di Francesca Fialdini. La puntata di oggi sarà molto speciale. vedrà arrivare in studio anche la celebre conduttrice televisiva Licia Colò. Si racconterà a cuore aperto: dagli amori alla carriera. Rivelerà anche qualche dettaglio in più sulla rottura con l’ormai ex marito Antonello Antonino e sulla figlia Laila. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla piccola!

L’amore tra Licia Colò e Alessandro Antonino

Licia Colò non ha mai condiviso troppi dettagli della sua vita privata, ma sappiamo che ha avuto delle relazioni molto lunghe: la prima è stata con il campione di tennis Nicolas Pietrangeli, con cui è stata fidanzata per 7 anni. Dopo la fine della relazione, è stata per 9 anni in coppia con il cameraman Carlo Brotto. Infine, ha poi trovato Alessandro Antonino nel 2004. Tra i due c’è stato un colpo di fulmine immediato e si sono sposati dopo soli 3 mesi di frequentazione. Nel 2005 è nata anche la loro unica figlia: Liala. Hanno sempre condiviso la passione per i viaggi, la natura e i paesaggi. Infatti, hanno fatto tantissimi viaggi insieme in giro per il mondo e l’Italia. Hanno trasmesso questa passione alla figlia Laila.

Chi è la figlia Liala: età, oggi

La piccola Laila è l’unica figlia di Licia Colò e Alessandro Antonino. Non conosciamo l’esatta data di nascita, ma sappiamo che è nata nel 2005 e sta per compiere 18 anni. Non ha un profilo Instagram, per cui non si hanno altre informazioni su di lei. Anche i genitori ci tengono molto a tutelare la sua privacy, data la sua giovane età. Quel che è certo, è che i genitori le hanno trasmesso la grande passione per la natura e gli animali. Infatti, sembra che sia già molto sensibile alle tematiche ambientaliste. Lei è già nota sul piccolo schermo per aver partecipato con la madre ad alcune pubblicità.

Il rapporto con la mamma e il papà

Liala Colò sembra essere una ragazza molto intelligente e vivace. La madre ha raccontato un po’ di lei nelle ultime interviste: “Mia figlia è viziata, come molti bambini della nostra società, credo. Non è molto educata, e da questo punto di vista avrò da fare. Io ci tengo molto all’educazione, ma per adesso sto dando la priorità ad altri valori”. Non sol difetti, sembra che sua figlia abbia anche un’anima molto buona: “Devo dire che Liala ha un cuore molto buono. Lei è generosa con gli altri bambini, con i vecchietti, con i deboli in genere“. Ecco un dolce scatto: