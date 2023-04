Licia Colò, chi è l’ex marito Alessandro Antonino: età, lavoro, perché è finito il matrimonio

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di “Da noi a ruota libera” su Rai 1 in compagnia di Francesca Fialdini. La puntata di oggi sarà molto speciale. vedrà arrivare in studio anche la celebre conduttrice televisiva Licia Colò. Si racconterà a cuore aperto: dagli amori alla carriera. Rivelerà anche qualche dettaglio in più sulla rottura con l’ormai ex marito Antonello Antonino. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

L’amore tra Licia Colò e l’ex marito

Licia Colò non ha mai condiviso troppi dettagli della sua vita privata, ma sappiamo che ha avuto delle relazioni molto lunghe: la prima è stata con il campione di tennis Nicolas Pietrangeli, con cui è stata fidanzata per 7 anni. Dopo la fine della relazione, è stata per 9 anni in coppia con il cameraman Carlo Brotto. Infine, ha poi trovato Alessandro Antonino nel 2004. Tra i due c’è stato un colpo di fulmine immediato e si sono sposati dopo soli 3 mesi di frequentazione. Nel 2005 è nata anche la loro unica figlia: Laila. Hanno sempre condiviso la passione per i viaggi, la natura e i paesaggi. Infatti, hanno fatto tantissimi viaggi insieme in giro per il mondo e l’Italia.

Chi è Alessandro Antonino: età e lavoro

Alessandro Antonino è nato a Napoli nel 1973 e ha 50 anni. Nella sua famiglia sono tutti artisti e lui viene contagiato subito da questo clima pieno di colori, disegni e tavolozze ovunque. Frequenta l’Università di Napoli Federico II e si iscrive anche all’Accademia di Belle Arti della città, dove frequenta molti corsi di pittura. Si specializza in mosaico, pittosculture e acrilico. Non solo, si appassiona soprattutto a raffigurare la sua altra grande passione: i luoghi naturali, le montagne, il mare. Riscuote un discreto successo e realizzerà anche delle mostre. Ha lavorato anche in tv: ha collaborato con Licia Colò al programma “Eden-un pianeta da salvare”. Ha anche avuto un programma tutto suo “I viaggi di Alessandro Antonino” e adesso è tornato in auge con un altro format: “Mr. Natura”.

Perché il matrimonio tra i due è finito?

Alessandro Antonino e licita Colò hanno condiviso ben 20 anni della loro vita e del loro amore, ma da pochissimo hanno annunciato la separazione. La conduttrice ha dichiarato: “Dopo tutti questi anni, io e Alessandro non stiamo più insieme, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”. Per questo, hanno scelto di non condividere pubblicamente i motivi della decisione. Sembra che non sia successo nulla di grave, semplicemente, andando avanti con la vita, hanno capito di non essere più compatibili. Infatti, Licia Colò aveva sempre dichiarato che tra loro c’era una grande diversità, soprattutto nell’approcciare la vita. Insomma, un incastro che un tempo funzionava, oggi non funziona più. Il profilo di Alessandro Antonino è tutto nuovo e potete seguirlo qui: