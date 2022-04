Lilith Primavera: chi è, età, carriera, Instagram, Le Fate Ignoranti di Ozpetek

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice e cantante Lilith Primavera, che si racconterà a cuore aperto.

Dagli esordi al successo con Le Fate Ignoranti

Lilith Primavera è una cantante e attrice romana, ora protagonista della serie tv ‘Le fate ignoranti’ di Ferzan Ozpetek, serie che è uscita il 13 aprile scorso su Disney+. Per la prima volta, l’attrice è apparsa sul grande schermo nel 2017 nel film ‘Mamma+Mamma’, dove ha interpretato la sua parte poetica. Ma lei è una performer, una conduttrice e autrice radio, un vero e proprio talento, ora conosciuta come ‘Vera’ per il suo ruolo nella serie tv di Disney Plus.

Lilith è cresciuta nella periferia romana, ma a 18 anni si è trasferita a Londra. Poi, una volta rientrata in Italia ha dato vita al suo percorso artistico: ha debuttato al cinema, poi nel 2017 ha preso parte al documentario Linfa, che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, mentre nel 2019 ha partecipato con un cameo al docu film io sono Sofia, disponibile su Rai Play.

L’ultimo singolo ‘Vanila’

Il suo ultimo singolo è Vanilla, una poesia elettro pop prodotta da Giovanni La Tosa. Tra gli altri sui brani di successo ricordiamo: Polvere e Pelle, Molto, Taboo, Goodbye My Lover, Vieni a prendermi, Nuda, 4 Parole e Amami. Ma è anche autrice e interprete del podcast Malafemmina.

Lilith Primavera punta su Instagram

Su Instagram è molto seguita. Con l’account @lilithprimavera vanta oltre 15 mila followers.