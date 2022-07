L’inconfondibile stile di Diane Keaton: avvistata al mercato della Garbatella

Nella Capitale da qualche settimana per girare le riprese del film ‘Book Club 2 — the next chapter’, l’attrice Diane Keaton non smette di sorprendere i suoi fan. L’ultimo suo ‘avvistamento’ è avvenuto questa mattina al mercato dell’usato della Garbatella.

Leggi anche: Woody Allen: chi è, età, carriera, film, Rifkin’s Festival, Oscar, chi è la moglie

Diane Keaton al mercato vintage della Garbatella

Pur non esibendo look sfarzosi ed appariscenti, la musa di Woody Allen non passa certo inosservata. Avvistata questa mattina al mercatino dell’usato della Garbatella, Diane Keaton non smette di regalare sorprese ai suoi fan. Solo poche settimane fa infatti l’attrice, che sembra avere un debole per le bancarelle, era stata notata aggirarsi tra le bancarelle del celebre mercato di Porta Portese alla ricerca di arredamento anni Sessanta.

Lo scatto

A Roma per le riprese di Book Club 2 — the next Chaper, diretto da Bill Holderman — l’attrice si gode qualche momento di tranquillità e appare sempre molto fedele a sé stessa: il suo abbigliamento è sobrio, dai colori neutri e privo di orpelli. Immancabile lo scatto che la ritrae con una fan che è poi stato pubblicato sulla pagina Instagram: mercatino_usato_garbatella.