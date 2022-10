Little Phil ad Amici, chi è il ballerino: età, carriera, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent show di successo di Canale 5 che mette al centro i ragazzi, tra ballerini e cantanti. Le prime sfide hanno preso il via, siamo nel pieno della gara e oggi a giudicare i ballerini ci sarà il coreografo Little Phil. Ma conosciamolo meglio, scopriamo tutto su di lui: dalla carriera ai successi.

Dagli esordi al debutto del coreografo e ballerino Little Phil

Sarà Little Phil oggi a giudicare la gara dei ballerini della scuola di Amici. Lui è un coreografo di fama internazionale, che ha lavorato con artisti come Justin Timberlake, Mariah Carey, Craig David. Ed è testimonial di molti brand, come Adidas, Nike, Freddy. Di lui sappiamo che è nato in una famiglia di origini africana, ma è cresciuto in Europa. All’età di 8 anni è rimasto colpito e affascinato dall’hip hop, quindi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza. E ha lavorato molto in giro per il mondo.

L’incontro con Eddie Morales

Nel 1997 il ballerino, di cui non sappiamo l’età, ha conosciuto, durante il Brandy Tour in Europa, Eddie Morales, coreografo e ballerino. Ed è stato lui a introdurlo ancora di più in quel mondo.

Instagram di Little Phil

Little Phil ha un profilo Instagram e con l’account @littlephilmungiele vanta oltre 11 milioni di followers.