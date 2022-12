Lo Schiaccianoci al Teatro Olimpico di Roma: date, orari e prezzi dei biglietti

Lo Schiaccianoci arriva al Teatro Olimpico di Roma. Lo Schiaccianoci è una grande produzione basata fedelmente sulla versione originale di Petipa del tradizionale balletto classico con musica di Tchaikovsky ed è diretta e coreografata da Luciano Cannito. La nuova produzione di Fabrizio di Fiore Entertainment per Roma City Ballet Company, arriva al Teatro Olimpico di Roma per la stagione dell’Accademia Filarmonica romana dall’8 all’11 dicembre.

Da Ostia agli States, Tiziano Cerrato conquista New York e incanta il pubblico

La versione dello Schiaccianoci di Luciano Cannito

Nella versione diretta e coreografata da Luciano Cannito un ruolo determinante è assunto dal misterioso Drosselmeyer — interpretato qui dal già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma Manuel Paruccini — che regala a Clara un viaggio fantastico nella notte di Natale, fatto di giocattoli, principi e principesse appartenenti a tutte le nazioni. La Roma City Ballet Company è una recente formazione italiana composta da artisti che hanno passato delle selezioni internazionali ed è considerata una delle compagnie classiche di elevato livello tecnico; la compagnia è diretto dal maestro Luciano Cannito, prestigioso regista e coreografo italiano.

Orari e prezzi

Per quel che riguarda gli orari, lo spettacolo dello Schiaccianoci viene messo in scena giovedì e venerdì alle 20.30 mentre il sabato e la domenica l’appuntamento raddoppia e lo spettacolo è previsto sia alle 16.30, sia alle 20.30. Per quel che riguarda invece i prezzi in poltronissima centrale il biglietto costa 60 euro, in poltronissima laterale 51.50 euro, in poltrona 45 euro, in balconata centrale 36.50 euro e infine in balconata laterale 34.50 euro.

(Foto dal sito del Teatro Olimpico. Roma City Ballet Company — Lo Schiaccianoci)