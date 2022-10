Da Ostia agli States, Tiziano Cerrato conquista New York e incanta il pubblico

Ostia. Un talento tutto nostrano, espatriato, che ha già visto mezzo mondo. Giovanissimo e bravissimo, parliamo certamente di Tiziano Cerrato, classe 2002, fisico muscoloso ma minuto, leggiadro, perfetto per la danza. Nei suoi occhi risplende una chiara luce di determinazione e forza di volontà, proprio come quella che mette in ogni suo allenamento per perfezionare la sua arte.

Il suo sogno, quello di diventare un ballerino di danza classica, finalmente l’ha realizzato. Ma, nonostante tutto, il ragazzo non dimentica le sue origini: “Ostia significa tornare a casa, dove sono nato e dove tutto è iniziato” – come ha riportato anche la Repubblica, con un pezzo dedicato all’argomento.

La conquista di New York a fine mese

Alla fine di questo mese, esordirà, appena 20enne, a New York con Lo Schiaccianoci di Ciajkovskj, poi Giselle di Adolphe Charles Adam. Si tratta, per chi non lo sapesse, di due coreografie ”sacre” per la danza classica, con cui ogni professionista deve misurarsi almeno una volta nella vita per definirsi tale.

Del resto, uno dei loro maggiori interpreti, il grande ballerino russo Rudolf Nureyev, è da sempre l’idolo di Tiziano fin da quando aveva 9 anni e si invaghì della danza classica. In quegli anni, il ragazzo iniziò, come per gioco, la scuola di danza classica di Claudio Vacca in via Corrado del Greco a Ostia. Dopo tre anni, Tiziano passa definitivamente alla Scala di Milano, per poi approdare all’American Ballet Theatre, dove si diploma in danza classica.

Un sogno diventato realtà

Ora, il suo sogno è compiuto: è un ballerino dell’American Repertory Ballet, compagnia di danza classica e contemporanea di Ethan Stiefel, classe ’73, il quale prese parte anche al corpo di ballo di Nureyev e Michail Barishnikov. Insomma, Tiziano lavora insieme ai migliori, grazie ai quali continua ad affinare senza sosta la sua arte e a rendere concreata la sua passione di sempre.

Ora, superata finalmente anche la fase Covid, Tiziano può ritornare nuovamente negli States per riprendere la sua carriera: come anticipato, infatti, a fine mese ci sarà la prima de Lo Schiaccianoci, poi Giselle, i due successi da sempre sognati. Ora, finalmente, per lui, si fa davvero sul serio.