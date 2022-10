Ostia senza luce per 8 ore: ecco quando, le vie interessate dall’interruzione

Ad Ostia il prossimo 17 ottobre è prevista un’interruzione dell’energia elettrica della durata di 8 ore. La sospensione della fornitura di elettricità è dovuta a degli interventi di manutenzione degli impianti effettuati dall’azienda Areti Acea. Vediamo quali saranno le strade della città interessante dalla sospensione.

Ostia, quando ci sarà l’interruzione di energia elettrica

Il giorno in cui avranno luogo i lavori è lunedì 17 ottobre. La sospensione della fornitura di energia elettrica durerà 8 ore, dalle 8.30 e fino alle 16.30. Sono possibili ritorni temporanei dell’elettricità per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ma il lasso di tempo nel quale gli stessi verranno effettuati resta quello sopra indicato. Ma quali saranno le strade interessate?

Le strade interessate

Ecco le strade interessate dagli interventi di manutenzione degli impianti:

viale delle Repubbliche Marinare dal civico 110 al civico 116;

via Tagaste dal civico 1 al civico 5:

viale Vasco De Gama dal civico 269 al civico 295.

È bene inoltre ricordare ancora una volta che la società incaricata di fare i lavori, ovvero Areti Acea, nella fascia oraria pocanzi indicata potrà effettuare alcune prove tecniche per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e questo potrebbe temporaneamente riattivare la luce senza preavviso.

Ostia, interruzione di energia elettrica: le raccomandazioni

Nel lasso di tempo in cui mancherà la fornitura di energia elettrica è pertanto fortemente raccomandato di evitare di utilizzare gli ascensori, così come gli elettrodomestici ed altre apparecchiature alettriche così da non dannegguarle. Ecco invece il numero verde (800130336) messo a disposizione dall’azienda per qualsiasi informazioni in merito all’intervento. Il numero può essere composto da rete fissa o mobile, digitando il numero 3 per la richiesta di informazioni.