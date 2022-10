Ballando con le Stelle, chi è il ballerino per una notte di sabato 15 ottobre: anticipazioni seconda puntata

Anche quest’anno Ballando con le Stelle si annuncia come un programma di successo. Come negli anni passati la competizione di ballo, dopo la sua prima puntata, ha riscontrato grandi consensi di pubblico. Milly Carlucci è già pronta ad accogliere l’ospite della seconda puntata. Si tratterà di Massimiliano Gallo.

L’attore sarà presente in studio per parlare della nuova fiction che lo vede nel cast “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” che andrà in onda su Rai 1 il 20 ottobre prossimo. Ma cosa sappiamo sulla serie che uscirà tra pochi giorni?

Tutte le novità sulla nuova serie tv

La serie tv prende spunto da i libri di uno scrittore napoletano Diego De Silva, il quale si sofferma sulla vita e le disavventure di un avvocato, Vincenzo Malinconico, piuttosto singolare. È un personaggio che risulta simpatico per il suo modo di affrontare la vita, con il sorriso sulle labbra. Divorziato ma sempre in buoni rapporti con la sua ex anche per via delle due figlie che hanno avuto.

Il personaggio principale non solo mantiene buoni rapporti con la moglie, per quanto quest’ultima, che si è risposata con un architetto, corre da lui goni volta che è in difficoltà. Malinconico, invece, si destreggia tra quei pochi casi che ha che oltretutto non sembrano neanche essere così interessanti. Almeno fino a quando non gli arriva un incarico che sconquasserà la sua vita.

È, infatti, investito della difesa di un becchino della camorra “Mimmo o Burzone”. Finalmente sarà chiamato a svolgere la sua professione legale in maniera più stuzzicante, visto che il caso si prospetta tutt’altro che semplice.

Sono previsti otto episodi di 50 minuti ognuno. Ogni sera ne andranno in onda due.

Tra gli attori che compongono il cast, oltre a Massimiliano Gallo, anche Teresa Saponangelo, Lina Sastri, Michele Placido, Ana Caterina Morariu e Giacomo Rizzo.