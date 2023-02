Lo Show dei Record 2023, quando inizia: ospiti, giudici e anticipazioni prima puntata

I telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo e stare sereni perché dopo un po’ di attesa e qualche anno di stop torna Gerry Scotti con il suo ‘Lo Show dei Record‘, il programma dei primati del Guinnes World Records prodotto sa RTI, in collaborazione con Banijay Italia. Tra sfide avvincenti e record assurdi, il padrone di casa accoglierà il pubblico a partire da domenica 19 febbraio su Canale 5, in prima serata.

Lo Show dei Record in onda da domenica 19 febbraio 2023

Dallo Studio 11 di Cologno Monzese ogni settimana, cioè ogni domenica, uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo sfideranno i propri limiti. L’obiettivo? Entrerà nel Guinnes World Records 2023. Al centro della scena performance dalle tipologie differenti, capaci di appassionare tutta la famiglia. Tra prove spettacolari, difficili. Ma anche ironia, divertimento e leggerezza. I recordman, e questa è una novità, verranno sì raccontati come tanti unici, ma Gerry Scotti cercherà di dare spazio anche alla loro vita. E al loro passato.

Chi giudica

A giudicare le prove degli esperti, inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con l’Ambassador Marco Frigatti, una figura storica e amata del programma.

La prova del Palo Grasso, come funziona

In ogni puntata, oltre ai record singoli, ci saranno anche delle vere e proprie sfide: due o più performer si affronteranno per segnare un nuovo record. E ci saranno, quindi, gli Strongmen e le Strongwomen. Ma non solo. In questa nuova edizione, dopo tanti anni, torna anche l’emozionante prova del Palo Grasso, un palo di 12 metri messo orizzontalmente e cosparso di grasso che bisogna percorrere senza cadere. E bisogna farlo nel minor tempo possibile. Ogni settimana i concorrenti tenteranno l’impresa, poi quello che avrà registrato il miglior tempo dovrà vedersela, nell’ultimo appuntamento, con Antonino Papa, il detentore del record dal 2015. Qualcuno riuscirà a batterlo?

Intanto, l’appuntamento con lo Show dei Record è per domenica 19 febbraio, a partire dalle 21.30 circa su Canale 5!