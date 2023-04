Location Luce dei tuoi occhi 2, dove è stata girata la serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Luce dei tuoi occhi 2, la famosa serie televisiva di Canale 5, è stata ambientata nella zona di Vicenza. Come sappiamo, la fiction all’interno della sua narrazione vede protagonisti gli attori Anna Valle e Giuseppe Zeno. Vicenza è una sede insolita per fare da set, ma questo non toglie come certi palazzi situati al suo interno continuino ancora oggi a essere meta di visita per turisti stranieri e magari delle ambientazioni suggestive per chi le vede dalla televisione.

Vicenza come location di “Luce dei tuoi occhi 2”

La storia portata nella cittadina vicentina, tratta una narrazione drammatica che mette al centro la figura di Emma Conti, una famosa étoile internazionale che vive a New York. La donna torna in Italia per un motivo serio: ricerca la propria figlia dispersa, che credeva morta nel giorno della nascita. Tutta la storia, è ambientata principalmente in un’accademia di danza. Infatti, anche la figlia di Emma, per uno scherzo del destino, avrebbe maturato a distanza la stessa passione per la danza.

L’accademia di danza dove si svolgono le scene del film, ovvero dove la figlia Alice studia ed Emma Conti la cerca, si trova all’interno della Basilica Palladiana di Vicenza. Questa location si apre su piazza dei Signori, nel pieno Centro Storico vicentino. In passato, questo posto è stato la sede del foro romano e della platea medievale. Poi, oggi questo è diventato un edificio pubblico, grazie alla riprogettazione del Palazzo della Regione.

La Basilica Palladiana di Vicenza

Dietro il suo ammodernamento, troviamo la mano dell’architetto cinquecentesco Andrea Palladio. A livello di opere, sono varie le costruzioni che nelle varie aree del Veneto vedono la mano dell’architetto Palladio. Si parla di splendidi edifici, che oltretutto fanno da richiamo e attrazione turistica all’interno della Regione veneta e soprattutto nella città vicentina. Un prezioso bagaglio turistico, che il Comune e il cinema utilizzano al meglio.