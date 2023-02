Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale: chi è, età, carriera, canzoni, film, teatro con Trappola per topi, chi è la fidanzata, foto e Instagram

Lodo Guenzi è il cantante della famosa band musicale Lo Stato Sociale, che fa indie-pop e cantautorato italiano. Oggi pomeriggio si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Francesca Fialdini negli studi di “Da noi a Ruota libera“ Parlerà della sua vita privata e della sua carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale: età e carriera

Lodo Guenzi si chiama Leonardo e nasce a Bologna il primo luglio del 1986, ha 36 anni ed è del segno del cancro. Nasce in una famiglia molto benestante, suo padre Alberto insegna Storia Economica all’Università di Parma ed è anche il direttore del dipartimento di Economica, mentre la madre è una rinomata giudice. Lui si diploma al Liceo Classico e poi si trasferisce a Udine per studiare Arte Drammatica. In questi anni si dedica alla scrittura e al teatro. Scopre la sua grande passione per la musica e si dedica all’attività di dj per Radio Fujiko. Durante il lavoro in radio conosce Alberto Cazzola e Alberto Guidetto, insieme fondano Lo Stato Sociale.

Canzoni, film e teatro con Trappola per topi

La band dal nome “Lo Stato Sociale” nasce nel 2009 e iniziano così a scrivere ed esibirsi nei piccoli pub di Bologna. Due anni dopo si uniscono al gruppo anche Francesco Draicchio e Enrico Roberto. La band diventata famosa grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2018 con la canzone “Una vita in vacanza” che li ha portati ad arrivare secondi in classifica. Hanno pubblicato tre album: Turisti della democrazia nel 2012, L’Italia peggiore nel 2014 e Amore, lavoro e altri miti da sfatare nel 2017. Dopo Sanremo la loro fama cresce a dismisura e iniziano numerose tournée in tutta Italia. Dopo poco pubblicano due raccolte: Primati nel 2018 e Attentato alla musica italiana nel 2021. Da poco ha intrapreso una tournée teatrale in cui interpreta il protagonista di “Trappola per topi”, uno spettacolo tratto da un famoso romanzo di Agatha Christie.

Chi è la fidanzata, foto e Instagram

Lodo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e amorosa, ma pare che da qualche anno sia fidanzato con una ragazza la cui identità rimane segreta. Su Instagram ha quasi mezzo milione di followers ed è molto attivo, in uno degli ultimi post ha scritto “Non chiamatemi leader della band, non conoscete i nostri equilibri”.