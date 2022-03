LOL 2, chi è il vincitore della seconda stagione: uno spoiler svela il nome

Mancano pochissime ore al debutto su Amazon Prime Video degli ultimi due episodi di Lol-Chi Ride è Fuori, il comedy show con Fedez e Frank Matano dietro le quinte che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Gli stessi che ora sono curiosi di sapere chi vincerà la seconda stagione, chi prenderà il posto di Ciro Priello de i The Jackal.

Chi è stato eliminato a LOL 2

I protagonisti sono 10 comici, chiusi in un teatro milanese per 6 ore. La regola è una e apparentemente sembra semplice da rispettare: i concorrenti non devono ridere. Ma dirlo a chi della risata ne ha fatto un mestiere, forse, così semplice non è! Chi viene scoperto prima viene ammonito, poi dal cartellino giallo si passa a quello rosso, quindi all’eliminazione. Solo uno di loro riuscirà a resistere, ora che in gara ne sono rimasti 9 visto che Alice Mangione, moglie di Gianmarco Pozzoli, ha dovuto abbandonare il gioco, sorpresa a sghignazzare.

Chi ha vinto LOL 2: il nome del comico

A poche ore dal debutto degli ultimi due episodi, il portale Very Inutil People ha anticipato la parte finale del programma. A quanto pare un comico, quello che ha vinto, si è lasciato andare e si è fatto sfuggire un particolare mentre girava un video su Instagram. ‘Siamo in grado di dirvi in anteprima chi si è aggiudicato il premio di 100.000 euro da donare il beneficenza. Il vincitore è Gianmarco Pozzoli. A conferma di questa indiscrezione c’è anche una IG Story del comico. Infatti, giovedì scorso aveva inavvertitamente inquadrato il premio di LOL’ – si legge sul sito. Sarà davvero così? Il vincitore è davvero Gianmarco Pozzoli? Lo scopriremo solo quando usciranno su Amazon Prime Video le ultime due e imperdibile puntate!

Quando escono gli ultimi due episodi?

Allo scoccare della mezzanotte di giovedì 24 febbraio sono state pubblicate su Amazon Prime Video le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL, ma per gli ultimi 2 episodi bisognerà aspettare giovedì 3 marzo. E’ questa la data da cerchiare in rosso sul calendario perché tra pochissimi giorni i fan del programma comico conosceranno il nome del vincitore.