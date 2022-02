LOL 2, quando escono le nuove puntate della seconda stagione: la data degli episodi 5 e 6 in streaming

I primi quattro episodi di LOL – Chi ride è fuori, programma di successo di Amazon Prime Video, sono stati resi pubblici il 24 febbraio scorso. Ora, tra pochissimi giorni, arriveranno le ultime due puntate, quelle in cui verrà decretato il vincitore della seconda stagione. Ma qual è la data da cerchiare in rosso sul calendario?

Quando escono gli altri due episodi finali di LOL 2

Allo scoccare della mezzanotte di giovedì 24 febbraio sono state pubblicate su Amazon Prime Video le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL, ma per gli ultimi 2 episodi bisognerà aspettare giovedì 3 marzo. E’ questa la data da cerchiare in rosso sul calendario perché tra pochissimi giorni i fan del programma comico conosceranno il nome del vincitore. Chi tra Virginia Raffaele, il Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Maria Di Biase, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni riuscirà a resistere e a non ridere? La regola è solo una, ma è difficile da rispettare.

Chi vincerà?

Il più quotato, stando almeno alle voci che circolano in rete, sembrerebbe essere Maccio Capotonda. Ma non solo. Premiato anche Corrado Guzzanti, che sembrerebbe essere un concorrente molto amato.