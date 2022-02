LOL 2, chi vince la seconda edizione? Sondaggi e pronostici sul vincitore

Ha debuttato ieri su Amazon Prime, ma la seconda stagione di Lol-Chi Ride è Fuori già si preannuncia essere un successo, proprio come è accaduto con la prima e con la vittoria di Ciro Priello dei The Jackal. Sui social l’hashtag è diventato presto di tendenza e non si contano i sondaggi e i pronostici sull’eventuale vincitore: chi sarà? Chi trionferà? Domande che, almeno per il momento, restano senza risposta, ma le ipotesi e le indiscrezioni restano molte.

Chi è nel cast di Lol 2 e chi potrebbe vincere

Sono 10 i comici protagonisti di questa seconda e imperdibile stagione di LOL– Chi Ride è Fuori. Chiusi in una stanza, con il solo scopo di non ridere:

Virginia Raffaele

Mago Forrest

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Corrado Guzzanti

Max Angioni

Maria Di Biase.

Chi di loro riuscirà ad arrivare fino alla fine? Il più quotato, stando almeno alle voci che circolano in rete, sembrerebbe essere Maccio Capotonda. Ma non solo. Premiato anche Corrado Guzzanti, che sembrerebbe essere un concorrente molto amato.

Quando escono i prossimi episodi su Amazon Prime Video

I primi quattro episodi di Lol- Chi Ride è fuori 2 sono disponibili su Amazon Prime Video da ieri, giovedì 24 febbraio. Gli altri due, invece, si potranno vedere a partire dal prossimo 3 marzo: l’attesa ne varrà la pena? LOL 2 viene trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video e solamente gli abbonati a Prime potranno vedere la seconda stagione del programma.

Cosa si vince

Il comico di Lol che riesce a resistere fino alla fine vincerà 100.000 euro, una cifra da capogiro che verrà devoluta a un ente benefico della scelta.