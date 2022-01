Lol 2 Chi Ride è fuori, ecco quando esce: la data, cast partecipanti, streaming e anticipazioni seconda stagione

Quasi per uno strano segno del destino o per una ‘casualità’ voluta Amazon Prime Video oggi ha reso questo ‘Blue Monday’ un giorno un po’ meno triste. Il motivo? Poco fa la piattaforma ha reso pubblica la data di uscita della seconda stagione di Lol- Chi Ride è fuori, uno dei programmi più divertenti che lo scorso anno ha ottenuto un notevole successo. In un periodo in cui si ride sempre, e purtroppo, meno.

Lol 2 – Chi Ride è fuori: quando esce la seconda stagione su Amazon Prime Video

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 24 febbraio. Proprio quel giorno, infatti, verranno resi disponibili i primi episodi di Lol – Chi Ride è fuori, che dopo il successo della prima stagione torna su Amazon Prime Video. Con tante risate e nuovi concorrenti!

Lol 2 – Chi Ride è Fuori: cast concorrenti della seconda stagione

Dopo uno spoiler annunciato da Amazon Prime su Instagram, dove già erano stati indovinati i nomi di alcuni partecipanti, Fedez ha confermato la lista ufficiale. In LOL 2 si sfideranno:

Virginia Raffaele

Mago Forrest

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Corrado Guzzanti

Max Angioni

Maria Di Biase.

Dove vedere Lol 2 – Chi Ride è fuori

LOL 2 sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video e solamente gli abbonati a Prime potranno vedere la seconda stagione del programma. Le regole sono sempre le stesse: chi ride è fuori, lo dice il nome stesso della trasmissione. Alla prima risata scatterà un’ammonizione con cartellino giallo, mentre alla seconda scatterà il cartellino rosso e l’eliminazione. Chi riuscirà a resistere e, quindi, a vincere?