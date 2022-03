LOL 3, Amazon conferma la terza stagione: anticipazioni, concorrenti e data di uscita

Dopo la vittoria di Maccio Capatonda e il successo della seconda edizione di Lol – Chi Ride è fuori, il comedy show di Amazon che ha appassionato e fatto ridere milioni di telespettatori, ecco che per i fan arriva una bella notizia. Forse quella che in tanti aspettavano perché la terza stagione si farà. Ora che in un momento storico così complicato ognuno di noi ha bisogno di leggerezza e spensieratezza, anche se per poco.

Quando inizia la terza stagione di Lol-Chi Ride è fuori

Ad annunciare la terza stagione di Lol-Chi Ride è fuori è stata Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studio. “Lol: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione”. Una notizia che i fan aspettavano, soprattutto ora che la seconda parte è terminata e in molti hanno bisogno di sorrisi e allegria. Lo show, condotto nella seconda stagione da Fedez e Frank Matano, ha riscosso grandi risultati ed è diventato il ‘titolo più visto di sempre nel periodo di lancio sulla piattaforma’. Insomma, una bella soddisfazione! Sulla data di pubblicazione, come si può immaginare, c’è ancora incertezza perché è troppo presto ma è probabile che lo show arrivi nella primavera del 2023. Un po’ di attesa e poi tutti sintonizzati davanti alla tv!

I concorrenti e le anticipazioni

E se è presto per la data ufficiale, lo è ancora di più per i nomi dei prossimi concorrenti. Eppure, sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni e c’è chi punta tutto su Herbert Ballerina, storico collega di Maccio Capatonda, vincitore della seconda stagione. Tra i possibili protagonisti anche Ubaldo Pantani, Teresa Mannino, Sabrina Guzzanti, Fabio Balsamo, uno dei membri dei The Jackal. Solo voci, nulla di ufficiale. Intanto, in attesa della terza stagione, che è ancora tutta da iniziare, vi ricordiamo che su Amazon Prime sono disponibili gli episodi della seconda parte. Perché per ridere e divertirsi non c’è mai una fine!