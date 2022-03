Vincitore LOL 2, chi ha vinto la seconda edizione dello show su Prime Video

Ha debuttato la settimana scorsa con i primi quattro episodi, ieri invece su Amazon Prime sono state pubblicate le ultime due puntate, quelle dove i telespettatori hanno conosciuto il nome del vincitore. Stiamo parlando di LOL – Chi Ride è Fuori, il comedy show di successo giunto alla sua seconda stagione: chi dei 10 comici che hanno partecipato, chiusi per 6 ore in un teatro milanese, ha trionfato e ha preso il posto di Ciro Priello de i The Jackal?

Il vincitore di LOL 2: il nome del comico

Dopo l’eliminazione di Alice Mangione, negli ultimi due episodi abbiamo visto come comici Maccio Capotonda, l’unico senza ammonizione, Mago Forest, Max Angioni, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo. Ma chi ha vinto e ha resistito? La regola sembra facile: non devono ridere. Ma dirlo a chi della risata ne ha fatto un mestiere forse non è così semplice!

Cosa è successo negli ultimi due episodi

Fino alla fine del gioco, alla finalissima, sono arrivati Virginia Raffaele e Maccio Capatonda: i due si sono scontrati tra imitazioni, battute. Nessuno aveva intenzione di cedere. Almeno fino a quando non è subentrato Mago Forest, che ha cercato di farli ridere. Senza riuscirci. Fedez, quindi, ha pensato bene di chiamare in teatro Corrado Guzzanti, che con il suo sketch ha fatto ridere Virginia Raffaele. Il vincitore della seconda edizione, quindi, è Maccio Capatonda.

A chi ha donato i 100.000 euro

Maccio Capatonda ha vinto 100.000 euro e ha deciso di donare la somma al WWF, un’associazione ambientalista che ‘aiuta il pianeta’.