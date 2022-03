Nuove puntate LOL 2, a che ora esce la seconda parte e chi vince

Finalmente il giorno che i fan stavano aspettando è arrivato: oggi, giovedì 3 marzo, usciranno su Amazon Prime Video gli ultimi due episodi di Lol-Chi Ride è Fuori, il comedy show che sta appassionando milioni di telespettatori. Dopo il cartellino rosso per Alice Mangioni, cosa succederà? Chi dei comici rimasti in gara riuscirà a resistere e a non ridere?

A che ora escono i nuovi episodi di LOL 2

Le prime quattro puntate di LOL sono disponibili sulla piattaforma di Amazon Prime Video da giovedì 24 febbraio e in questi episodi sono state tante le ammonizioni, una l’eliminazione. Poco prima della fine del quarto episodio, però, Fedez ha annunciato un nuovo cartellino rosso: chi è stato scoperto mentre sghignazzava? Ma a che ora escono? Stando a quanto successo in precedenza, le ultime due puntate potrebbe essere già disponibili perché rese pubbliche a mezzanotte.

Chi vincerà la seconda edizione?

Dopo l’eliminazione di Alice Mangione, i comici ancora in gara sono: Maccio Capatonda, che non è mai stato ammonito, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Mago Forest, Max Angioni, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Maria Di Biase. Chi vincerà? E’ questo quello che si domandano in tanti, ma presto alla curiosità subentrerà la verità.

Il portale Very Inutil People ha anticipato la parte finale del programma. A quanto pare un comico, quello che ha vinto, si è lasciato andare e si è fatto sfuggire un particolare mentre girava un video su Instagram. ‘Siamo in grado di dirvi in anteprima chi si è aggiudicato il premio di 100.000 euro da donare il beneficenza. Il vincitore è Gianmarco Pozzoli. A conferma di questa indiscrezione c’è anche una IG Story del comico. Infatti, giovedì scorso aveva inavvertitamente inquadrato il premio di LOL’ – si legge sul sito. Sarà davvero così?