LOL 3 su Amazon Prime Video: dove vederlo gratis e in streaming. L’appuntamento comico più famoso d’Italia è tornato: Lol 3. E’ arrivato alla terza stagione, con Fedez (alla conduzione per il terzo anno consecutivo) che ha sciolto un cast di comici “eccezionale” per deliziare i palati dei telespettatori. Non solo Luca e Paolo, tra poco impegnati con Loretta Goggi in “Benedetta Primavera”, ma anche il colpaccio di aver messo dentro il cast un maestro della risata all’italiana come Nino Frassica.

Dove poter vedere Lol 3

Lol 3 è uscito su Amazon Prime Video nella giornata di ieri, 9 marzo 2023. Nel giro di poche ore, ha fatto incetta di visualizzazioni, rendendo anche questa stagione tra i programmi più visti in Italia. La terza stagione è un mix di comici storici e anche meno noti al grande pubblico, con i nomi meno blasonati che subito hanno creato trend di ricerca su Google. Oggi il programma può essere visto su Amazon Prime Video.

Come detto in un articolo di ieri, Fedez e gli autori hanno cambiato le regole per far uscire le puntate del programma. Infatti il gioco verrà diviso in due tranche: quattro puntate sono uscite il 9 marzo, mentre per le restanti due bisognerà aspettare il 16 marzo 2023. Oggi, si può vedere il gioco una volta registrati ad Amazon Prime Video. Se invece lo si vuole vedere gratuitamente, si può effettuare l’iscrizione di prova gratuita della piattaforma, valevole per 30 giorni.

All’interno del pacchetto Amazon Prime Video, gli utenti possono recuperare – qualora non le avessero viste – anche le precedenti due stagioni di Lol. Due edizioni che sono rimaste iconiche e nel cuore di tantissimi italiani, con le vittorie da ridere di Lillo e in ultimo, lo scorso anno, di Maccio Capatonda. L’abbonamento di Amazon Prime Video, per chi volesse vedere anche altri programmi della piattaforma, costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.