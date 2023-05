Lorella Cuccarini torna in Rai? Ultime news sulla ‘prof’ di Amici di Maria De Filippi

Sembra che potrebbero riaprirsi le porte per il ritorno di Lorella Cuccarini in Rai. Dopo l’esperienza di “Amici” nel ruolo di docente, la famosa showgirl potrebbe tornare a viale Mazzini, contando dei favori del Governo Meloni e soprattutto dell’AD Roberto Sergio. Dopotutto, la sua esperienza a “La vita in diretta” naufragò in primis per scelte politiche, con tali condizioni che aumentarono la conflittualità con il collega conduttore Alberto Matano. Tempi che però, con le svolte politiche attuali, potrebbero essere riscattati in un ritorno clamoroso.

Lorella Cuccarini verso la Rai: cosa c’è di vero?

La Cuccarini sarebbe fortemente corteggiata dalla RAI, anche per le sue forti vicinanze politiche all’aria di Centrodestra. Con lei, in questa rientro nell’emittente pubblica potrebbe trovare spazio anche Pino Insegno, che al momento vedrebbe due progetti intriganti nel proprio futuro: raccogliere il timone de “L’eredità”, vista la mancanza di riconferma del “poco gradito” Flavio Insinna”, e poi la conduzione del Festival di Sanremo 2024. Ma la Cuccarini, in questo disegno così dettagliato, dove troverebbe spazio?

Cosa farebbe la Cuccarini in Rai?

C’è l’interesse dell’emittente pubblica, ma un reale disegno – a differenza di Pino Insegno – manca. Questo per alcuni motivi pratici: i big della conduzione, da Carlo Conti a Francesca Fialdini, sarebbero stati riconfermati dalla RAI con il benestare del Governo. Traballa la posizione di Antonella Clerici, che ultimamente si sarebbe lasciata andare a delle critiche velate verso il nuovo CDA Rai. Che l’emittente pubblica voglia piazzare la Cuccarini lì? Tutto è probabile, ma qualcuno definisce confermata anche la Clerici.

Ipotesi “Che tempo che fa”

Resta il tavolo di “Che tempo che fa”, con qualcuno che ipotizza sia papabile anche la showgirl a prendere il timone o quantomeno far parte di quel format: dopotutto, a livello di conduttori la partita sembra giocarsi tra Nicola Porro e Alessandro Cattelan, con un Bonolis sempre più distante tra un ritorno a viale Mazzini.