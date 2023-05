Abusi edilizi nella villa di Max Gazzè, il cantautore dovrà risarcire il Comune di Campagnano

Dovrà risarcire pesantemente il Comune di Campagnano il cantautore Max Gazzè, che all’interno della sua villa sul lago di Bracciano vedeva presenti diversi abusi edilizi. Gli abusi sono stati individuati da uno studio tecnico dell’abitazione, che vedeva gravi irregolarità negli spazi della piscina, il portico e il soppalco. Strutture che, secondo i tecnici del Comune di Campagnano, non avevano i permessi per essere svolte.

Le irregolarità nella villa di Max Gazzè

Come rivela Repubblica, sono notevoli le irregolarità rinvenute nell’abitazione del cantautore: “Tanti sono gli abusi: dalla realizzazione di una piscina, alla chiusura di un portico, con la contestuale realizzazione di un portico su un altro lato della strada. Poi c’è un soppalco, che avrebbe determinato l’ampliamento dell’abitazione, la diversa esecuzione della sagoma del fabbricato e il cambio della destinazione d’uso del magazzino da uso agricolo a residenziale”. Uno scherzo che, per le tasche di Gazzè, costeranno 5 mila euro di risarcimento al Comune di Campagnano.

Cosa chiede il Comune di Campagnano

Il Comune, in qualità di parte lesa, chiede anzitutto un risarcimento economico per gli abusi effettuati nella proprietà di Gazzè. Edificio che, lo stesso cantautore, comprò nel 2004 e sembra utilizzasse al fine di casa per le vacanze. Inoltre, visto l’impossibilità di condonare gli abusi, il cantautore avrà l’obbligo di abbattere le strutture irregolari e riportare la villa secondo le planimetrie originali. Tali decisioni sono occorse con il ricorso al TAR del Lazio, che il cantautore però ha perso in questi giorni.

Il Comune contrario al risanamento degli abusi

Va precisata una cosa: Max Gazzè combatteva da quasi 13 anni con la questione degli abusi edilizi in questa casa. Aveva provato, già nel 2010, ad arrivare a un accordo con il Comune di Campagnano, al fine di sanare le irregolarità. Condizione che, per l’Amministrazione dell’epoca e i dirigenti dell’Ufficio Tecnico locale, fu respinta totalmente e che ha portato la questione a evolversi fino a oggi.