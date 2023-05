Lorenza Mario, chi è la ballerina: età, carriera, oggi, compagno, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attrice napoletana Ida di Benedetto, anche Lorenza Mario, nota ballerina, cantante, attrice e conduttrice televisiva. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Lorenza Mario

Lorenza Mario è nata a Camposampiero il 9 ottobre del 1969 ed è una nota ballerina, cantante, attrice e conduttrice televisiva. Diplomata all’ISEF, già dopo aver conseguito la maturità linguistica ha iniziato a lavorare come ballerina nella compagnia Veneto Balletto di Padova, con la quale ha vinto il premio Vignale Danza. Poi nel 1990 ha esordito a teatro e nei primi anni ’90 ha iniziato la sua carriera televisiva, che l’ha portata a diventare una delle più ammirate e popolari showgirl del piccolo schermo. L’esordio in tv è avvenuto con la partecipazione, come ballerina, in Acqua calda, condotto da Nino Frassica e Giorgio Faletti e ne Il grande gioco dell’oca, con la conduzione tra gli altri di Gigi Sabani, entrambi su Rai 2.

I successi in tv

La showgirl ha partecipato, come prima ballerina in coppia con Matilde Brandi, a due edizioni di Buona domenica, poi ha condotto il Giro giro Fiat. Nel 1996, invece, è stata scelta come prima donna dello spettacolo de Il Bagaglino e ha lavorato molto a teatro, prima di recitare al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nel film Delitto al circo della serie tv I misteri di casa Vianello, in onda su Canale 5 in prima serata. Lei ha lavorato molto in Rai, ha partecipato a diversi musical ed è stata per anni nei teatri italiani. In tempi più recenti, nel 2019-2020, ha affiancato Gianluca Guidi in Aggiungi un posto a tavola.

Chi è il marito, vita privata, figlio

Ma veniamo alla vita privata. Lorenza Mario è stata sposata con il tenore Alessandro Safina e dal loro amore, nel 2002, è nato un figlio. Ora pare che la showgirl sia felice al fianco di di Federico Piron, un imprenditore.

Instagram di Lorenza Mario

Lorenza Mario ha un profilo Instagram e con l’account @lorenzamario_official vanta oltre 12.000 followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro.