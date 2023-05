Lorenza Mario, chi è l’ex marito Alessandro Safina: età, oggi, carriera, canzoni, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attrice Ida Di Benedetto, anche la showgirl Lorenza Mario. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore per l’ormai ex marito Alessandro Safina.

Cosa sappiamo su Alessandro Safina, ex marito di Lorenza Mario

Alessandro Safina è nato a Siena il 14 ottobre del 1963 ed è un noto tenore e cantante italiano di genere crossover classico, quindi musica leggera e repertorio lirico. Sappiamo che nel 1991 è stato Almaviva ne il Barbiere di Siviglia, mentre per il Teatro Verdi ha esordito nel 1994 come barone Franz Fourmier in La ballerina di Johann Strauss. Nella sua brillante carriera, infatti, ha collezionato un successo dopo l’altro: nel 1997, per esempio, è stato Orfeo in Orfeo all’Inferno.

I suoi successi, la canzone Luna

Il successo mondiale, però, è arrivato grazie al primo disco Insieme a te, in cui c’è anche la sua canzone più famosa, Luna, che è arrivata in seconda posizione nei Paesi Bassi. E con questo disco ha venduto più di un milione di dischi in tutto il mondo. Nel 2001, inoltre, ha prestato la sua voce come tenore nel film Moulin Rouge duettando nella canzone Your Song con Ewan McGregor. Ma non finisce qui. Ha presenziato alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio del 2002 e si è fatta conoscere grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone ‘Del perduto amore’. Nel 2006, invece, ha partecipato a Music Farm e nel 2014 è stato il conte Danilo ne La vedova allegra, in diversi teatri d’Italia.

La storia d’amore con Lorenza Mario, figlio

Ma veniamo alla vita privata. Alessandro Safina è stato sposato con Lorenza Mario, nota ballerina, cantante, attrice e conduttrice televisiva. Dal loro amore, nel 2002, è nato un figlio.

Alessandro Safina ha un profilo Instagram e con l’account @alessandrosafinaofficial vanta oltre 230 mila followers. Qui, come tutti, condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità.