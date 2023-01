Louis Garrel, chi è la moglie Laetitia Casta: età, carriera, oggi, figli, Stefano Accorsi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, dopo l’omaggio a Gina Lollobrigida, anche l’attore e regista Louis Garrel che sarà al cinema con la commedia ‘L’innocente’. E si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore per la moglie Laetitia Casta, modella e attrice francese.

Dagli esordi ai successi di Laetitia Casta come modella

Laetitia Casta è nata a Pont Audemer l’11 maggio del 1978 ed è una supermodella e attrice francese, considerata una delle modelle più importanti della sua generazione. Una vera e propria icona di bellezza tra la metà degli anni ’90 e i primi 2000. Lei, infatti, è stata una delle muse preferite di molti stilisti, in particolare Yves Saint Laurent e Jean Paul Gaultier. Ma è stata anche un ‘angelo’ di Victoria ‘s Secret. Ma facciamo un passo indietro. La sua carriera è iniziata a 15 anni, quando è stata scoperta da un fotografo durante una vacanza di famiglia. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: ha posato per diverse copertine, ha lavorato per H&M e Guess, L’Oreal. E non solo.

Successi anche al cinema

Ma non solo moda. Laetitia Casta, che ha posato per più di 100 copertine di giornalista, ha partecipato anche ad alcuni film e in Italia ha presentato il Festival di Sanremo nel 1999 insieme a Fabio Fazio. Nel 2006, invece, ha recitato per la prima volta accanto a Stefano Accorsi, nuovo compagno e padre dei suoi figli, mentre nel 2011 è stata candidata al Premio Cesar come miglior attrice non protagonista nel film in cui ha interpretato Brigitte Bardot.

La storia d’amore con Stefano Accorsi, chi è Louis Garrel

Ma veniamo alla vita privata. Nel 2001, a ottobre, la modella ha dato alla luce una bambina, figlia dell’ex fidanzato Stephane Sednaoui. Dal 2003 al 2013, invece, è stata legata all’attore italiano Stefano Accorsi e da quell’amore sono nati due figli: il primo venuto al mondo il 21 settembre del 2006 e la seconda il 29 agosto del 2009. Dal 2015, però, è legata sentimentalmente all’attore francese Louis Garrel. I due sono convolati a nozze a giugno del 2017 a Lumio, in Corsica e dalla relazione a marzo 2021 è nato il loro primo figlio.

Instagram di Laetitia Casta

L’attrice e supermodella Laetitia Casta ha un profilo Instagram e con l’account @laetitiacasta vanta oltre 440 mila followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e dei suoi lavori, in tutta la sua bellezza.