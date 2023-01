Louis Garrel: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie Laetitia Casta, figlio, foto, Instagram, L’innocente

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Dopo aver omaggiato, ancora una volta, Gina Lollobrigida, la diva del cinema morta lunedì scorso all’età di 95 anni, in studio arriverà Louis Garrel, regista, attore e produttore del cinema ‘L’innocente’, che da giovedì sarà al cinema. E che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Louis Garrel

Louis Garrel è nato a Parigi il 14 giugno del 1983 ed è un noto attore, regista e sceneggiatore, figlio del regista Philippe Garrel e di Brigitte Sy, attrice e regista. Louis, nato nel mondo del cinema, è entrato ben presto in quella realtà: da piccolo, infatti, ha ottenuto ruoli nei film del padre, poi da adolescente si è distinto per il suo talento e ha frequentato diversi corsi di recitazione. Ha rinunciato al diploma, ha proseguito gli studi al conservatorio nazionale superiore di arte drammatica di Parigi e nel 2001 ha ottenuto il suo primo vero ruolo al cinema, nel film Ceci est mon corps.

I film di successo

Louis, quindi, ha proseguito la sua carriera nel cinema con film importanti, come The Dreamers- I sognatori e Les amants reguliers. Nel 2017, invece, ha interpretato Jean Luc Godard nel film biografico Il mio Godard e nel 2022 ha affiancato Isabelle Huppert e ha recitato con Scamarcio ne L’ombra di Caravaggio.

L’innocente al cinema

Louis Garrel da oggi, giovedì 19 gennaio, sarà al cinema con il film L’innocente, una commedia che lo vede come regista e attore. La pellicola racconta la storia di Sylvie e Abel, madre e figlio che vivono un rapporto conflittuale dopo che la donna decide di sposare Michel, che sta per uscire di prigione. Abel non è entusiasta di questa relazione e cercherà di far cambiare idea alla mamma.

Chi è la moglie Laetita Casta, figlio

Ma veniamo alla vita privata. Louis Garrel dal 2015 è legato alla modella e attrice, anche lei francese, Laetitia Casta. I due sono convolati a nozze nel 2017 a Lumio, in Corsica. E dal loro amore nel 2021, a marzo, è nato Azel.

Instagram di Louis Garrel

L’attore Louis Garrel ha un profilo Instagram e con l’account @louisgarrel_official vanta oltre 40 mila followers, destinati sicuramente ad aumentare.