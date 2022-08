Lourdes Leon, ‘Lock and Key’: il primo singolo della figlia di Madonna

La musica corre nelle vene. E la figlia di Madonna, come si può immaginare, è cresciuta a pane e canzoni. Proprio lei, Lourdes Leon, che ora ha debuttato e ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo ‘Lock and Key’.

Chi è la figlia di Madonna

Lourdes Leon, che ha deciso come nome d’arte Lolahol, è la primogenita della pop star Madonna. E, proprio come la madre, si è buttata a capofitto nella musica e ha deciso di debuttare con il suo primo singolo ‘Lock and Key‘, che è stato co-prodotto da Eartheater insieme a Samuel Burgess e Hara Kiri.

Una scelta, forse, inaspettata, considerando che la giovane, solo qualche anno fa, aveva detto a Interview: ‘Per quanto riguarda la musica, so cantare. Semplicemente non mi interessa. Forse è troppo vicino a casa’. In poco tempo, però, qualcosa è cambiato. E ora la figlia di Madonna è pronta a farsi conoscere da tutti con la sua canzone.