Love Mi, domani il concerto di Fedez a Milano: orari, la scaletta, tutti i cantanti di martedì 28 giugno 2022

Se ne parla da tempo sui social (e non solo), ma ora il giorno tanto atteso è quasi arrivato: domani, in Piazza Duomo a Milano, ci sarà il concerto gratuito e live di Fedez. Con lui, sul palco, arriveranno tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico, poi rivedremo anche J-Ax. Insieme i due hanno condiviso moltissimi successi, l’indimenticabile concerto di San Siro e ora, dopo alcuni mesi di silenzio, si sono riappacificati. E ritorneranno insieme a cantare.

Il concerto di Fedez in favore di TOG

Gli artisti che saliranno sul palco si esibiranno a scopo benefico in favore di TOG – Together To Go, una onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. La serata sarà presentata da Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti: con loro ci sarà anche Gabriele Vagnato, un giovane e popolare content creator che conta ben 3,8 milioni di followers su Tik Tok.

I fondi raccolti grazie al numero solidale 45595 saranno fondati dalla fondazione Fedez E.T.S a TOG.

Dove vederlo in tv e a che ora

Il concerto verrà trasmesso, a partire dalle ore 19, su Italia 1. In streaming sarà possibile seguirlo sul portale Mediaset Play.

Chi salirà sul palco? I nomi degli artisti

Tra i cantanti che si esibiranno nel corso della serata troviamo: