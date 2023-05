Luca Barbareschi: chi è, età, carriera, oggi, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier in onda su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Luca Barbareschi, che rilascerà una toccante intervista in cui parlerà a cuore aperto di sé, della sua vita privata e della carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Luca Barbareschi: età e carriera

Luca Barbareschi è nato a Montevideo il 28 luglio 1956 da una famiglia di origine italiana: il padre Francesco era un imprenditore, la madre Maria Antonietta Hirsch era un’economista di origine ebraica. Non solo, è anche attore, regista, autore e conduttore televisivo, sceneggiatore ed ex politico italiano: è stato eletto deputato alle elezioni politiche del 2008, rimanendo in carica sino al 2013. Barbareschi è il fondatore delle società in campo informatico Glamm Interactive e Video Online e ha fondato una casa di produzione con sede a Los Angeles. Ha cominciato a studiare negli anni ’70 allo Studio Fersen di Roma. Ha lavorato sul set di molti film celebri, anche come regista.

La vita privata: chi è la moglie, figlie

Luca Barbareschi è stato sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Successivamente è stato il compagno per ben 7 anni dell’attrice Lucrezia Lante Delle Rovere. Attualmente è legato a Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea, dalla quale ha avuto due figli Maddalena e Francesco Saverio.

Curiosità e Instagram di Luca Barbareschi