Luca Barbareschi, chi è la moglie Elena Monorchio: età, oggi, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier in onda su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Luca Barbareschi, che rilascerà una toccante intervista in cui parlerà a cuore aperto di sé, della sua vita privata e della carriera. Ma anche del grande amore per la moglie Elena Monorchio. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Luca Barbareschi

Luca Barbareschi è stato sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto tre figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Successivamente è stato il compagno per ben 7 anni dell’attrice Lucrezia Lante Delle Rovere. Attualmente è legato a Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea, dalla quale ha avuto due figli Maddalena e Francesco Saverio.

L’amore con Elena Monorchio: chi è, oggi, lavoro

Luca Barbareschi ed Elena Monorchio si sono incontrati e innamorati dieci anni fa. Il fatidico incontro è avvenuto una sera d’estate romana, in un noto locale della città. Dopo qualche sguardo d’intesa tra i due è scattato il flirt e poi l’amore. Dopo soli 3 mesi dal primo incontro lei è rimasta incinta. Elena è una persona molto riservata, di cui si hanno pochissime informazioni. Sappiamo che ha origini calabresi ed è nata nel 1977, per cui ha 46 anni, 22 in meno del marito. La famiglia d’origine è nobile e agiata, per cui lei fa la casalinga a tempo pieno.

Il rapporto con i figli

Elena e Luca sono genitori molto attenti verso i figli. Il loro amore è unico e speciale, lui ha confessato alle telecamere: “È una calabrese, una donna del Sud, una che difende l’uomo che ama. Il mio cuore batte dentro di lei”. Lei ha rilasciato una sola intervista ed è apparsa in tv solo una volta da quando sta con il marito, in cui l’ha elogiato: “Come padre è buonissimo, molto più di me che dice che sono quella cattiva, seria, quella tosta della coppia. Invece lui è buono, se li coccola, fa i regali e ci sta tanto tempo”. Ecco un dolce scatto della coppia: