Luca Barbareschi, chi è la prima moglie: età e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier in onda su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Luca Barbareschi, che rilascerà una toccante intervista in cui parlerà a cuore aperto di sé, della sua vita privata e della carriera. Sapete chi è stata la sua prima moglie Patrizia Fachini? Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Luca Barbareschi

Luca Barbareschi è stato sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto tre figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Successivamente è stato il compagno per ben 7 anni dell’attrice Lucrezia Lante Delle Rovere. Attualmente è legato a Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea, dalla quale ha avuto due figli Maddalena e Francesco Saverio.

Chi è la prima moglie Patrizia Fachini

La prima moglie di Barbareschi è stata Patrizia Fachini. Tra loro l’amore è durato per molti anni, sono cresciuti insieme e poi sono convolati a nozze. Le loro tre figlie li hanno uniti per molto tempo, ma ad un certo punto l’amore è completamente finito e hanno preso strade diverse. Di lei non si hanno molte notizie, sappiamo soltanto che ha avuto un piccolo ruolo come attrice nel 1986 nel film “Romance”. Dopo la rottura con il marito si è ritirata completamente a vita privata e non si hanno più notizie su di lei.

Chi è l’ex fidanzata Lucrezia Lante Delle Rovere

Barbareschi ha avuto anche una storia molto importante con l’ex modella e attrice Lucrezia Lante Della Rovere. Il loro amore è durato per oltre 7 anni. Lei è una grande attrice e deve molto all’amore con Luca. Ne ha parlato in alcune recenti interviste: “Luca, grande attore e regista, mi ha insegnato molto. Quando ci siamo messi insieme, lui a 36 anni era già famoso: era bello, trasgressivo, intelligentissimo, già antipatico a tutti. Avevo dieci anni di meno, ero acerba e pazza di lui“. L’attrice ha anche raccontato dell’inizio della sua carriera: “Era durissimo, severo. Diceva che ero dotata di un mondo emotivo, di grande sensibilità, ma altrettanto priva di tecnica. Mi scritturò per lo spettacolo Oleanna di David Mamet e mi fece studiare tantissimo. Mi costringeva a tenere una matita in bocca fino allo sfinimento per migliorare la dizione”. Ha raccontato che hanno sperimentato molto anche a livello sessuale: lui era bisessuale e molto audace a letto. Sicuramente si sono dati molto a vicenda, ma ad un certo punto hanno preso strade diverse. Ad oggi Barbareschi è felice e innamoratissimo della sua compagna Elena Monorchio. Ecco uno scatto di Lucrezia: