Luca Barbareschi, chi sono i figli: età e vita privata del regista e attore

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier in onda su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Luca Barbareschi, che rilascerà una toccante intervista in cui parlerà a cuore aperto di sé, della sua vita privata e della carriera. Ma anche del grande amore per i suoi sei tra figli e figlie. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

I figli e le figlie di Luca Barbareschi

Luca Barbareschi è stato sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto tre figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Successivamente è stato il compagno per ben 7 anni dell’attrice Lucrezia Lante Delle Rovere. Attualmente è legato a Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea, dalla quale ha avuto due figli Maddalena e Francesco Saverio. Non solo, da pochissimo ha scoperto di avere anche un altro figlio, nato quando era giovanissimo, durante una “scappatella” con una ragazza americana. Oggi suo figlio ha 48 anni, si chiama Michael e vive a New York, dove fa l’avvocato. A tal proposito, Barbareschi ha rivelato: “I figli sono quelli che cresci, con i quali c’è una tensione emotiva importante. Per come vivevo in quegli anni potrei averne altri 800“, attirando non poche critiche.

Il rapporto con i figli e l’eredità

Non ha mai voluto rivelare troppi dettagli sulla sua vita privata e il rapporto con i suoi figli e figlie. Ha raccontato, in più occasioni, di avere un buon rapporto con loro. Anche se la costanza e la presenza emotiva talvolta ha vacillato, ha sempre provveduto al meglio per loro, sostenendoli economicamente e pagando loro tutti gli studi. Ha anche dichiarato che a loro non lascerà nulla in eredità, non per motivi litigiosi, ma semplicemente perché ha deciso di donare tutto in beneficienza. Non solo, ha rivelato di aver pagato molto cara l’istruzione di tutti i figli e le figli, arrivando a pagare le migliori università del mondo anche 900 mila euro per cinque anni: “Dopo la laurea devono cavarsela da soli“.

Chi sono i figli: età, studi, lavoro e vita privata

Sui suoi figli non si hanno molte informazioni, ma ecco qualche notizia e curiosità su di loro. La primogenita è Eleonora Barbareschi, nata nel 1984, oggi ha 39 anni ed è una designer molto affermata: ha il suo atelier a Milano “Studio Amebe” ed è molto apprezzata. La sorella Beatrice è nata un anno dopo di lei, ma non sappiamo nulla della sua vita. La stessa cosa vale per Angelica, nata nel 1993, che oggi ha 30 anni. I due figli più piccoli, nati dall’amore con Elena Monorchio: Maddalena è nata nel 1999, ha 23 anni e il fratello, nato nel 2002 ha 19 anni. Nessuno di loro ha profili social.