Luca Bastianello, chi è la moglie Kim Vu: età, origini, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Luca Bastianello, che oggi si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore per la moglie Kim Vu.

Dal Vietnam all’Italia: la carriera dell’artista

Kim Vu. Si chiama così la moglie dell’attore di Vivere, CentoVetrine e il Paradiso delle Signore, Luca Bastianello. La donna lo ha stregato, lo ha fatto innamorare e i due nel 2016 sono convolati a nozze. Lei è originaria del Vietnam e nella vita è un’artista a tutto tondo: sa cantare, ballare e sa suonare diversi strumenti musicali, come il flauto, l’armonica, le nacchere e il pianoforte. Ha anche collaborato per il fumetto Dago.

Come si sono conosciuti Luca Bastianello e la moglie

Luca Bastianello e la moglie si sono conosciuti grazie a delle amicizie in comuni. Prima grandi amici, poi l’amore e il matrimonio nel 2016 con un rito molto riservato. I due sono genitori di due splendidi bimbi: la prima si chiama Sophia Grace ed è nata tra non poche difficoltà, con un parto cesareo di emergenza

Instagram

Kim Vu ha un profilo Instagram, ma è una donna molto riservata. E lo dimostra anche sui social, dove ha il profilo @kvbastianello in modalità ‘riservata’.