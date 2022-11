Luca di Uomini e Donne, chi è il nuovo cavaliere del trono over: età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. Anche oggi è andata in onda una nuova puntata avvincente del salotto pomeridiano di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni a partire dalle 14.45. In studio, per il trono over, è sceso un nuovo affascinante corteggiatore. Si chiama Luca, e ha tanta voglia di iniziare il suo nuovo percorso sentimentale e provare ad intraprendere una nuova relazione sentimentale. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Luca, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Luca è un giovane ed aitante ragazzo di 45 anni, appena arrivato negli studi di Maria de Filippi nella puntata di oggi, giovedì 24 novembre. Un ragazzo molto simpatico, alla mano, socievole e con la battuta pronta. In studio era molto emozionato perché la sua prima volta in televisione. Ha voluto da subito ballare con Roberta, ma solamente per rompere il ghiaccio, non si è ancora dichiarato per nessuno, ma sembra che ci siano ottime possibilità per un buon percorso sentimentale. Lui è bruno, alto e con un bel fisico, infatti ama fare sport e frequentare la palestra. Per quanto riguarda il lavoro, è impegnato nel settore immobiliare. Non è mai stato sposato, ed esce da un relazione molto importante che vorrebbe definitivamente lasciarsi alle spalle magari con una nuova avvincente conoscenza proprio negli studi di Uomini e Donne. Maria lo ha presentato, e lui ha infranto già qualche cuore. Chissà come proseguirà il suo percorso.