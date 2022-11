Luca Guadagnino, chi è il regista del film Bones and All: età, carriera, chi è il compagno, foto e Instagram

Domenica e classico appuntamento della settimana con Che Tempo Che Fa, il salotto televisivo di Rai 3 che vede alla conduzione Fabio Fazio. Ospiti, in esclusiva, i pluripremiati Timothèe Chalamet, giovane attore statunitense con cittadinanza francese, e Luca Guadagnino, rispettivamente protagonista e regista di Bones and All, il film vincitore del Leone d’Argento per la regia alla 79esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Dagli esordi al successo alla regia di Luca Guadagnino

Luca Guadagnino è nato, da padre siciliano e madre algerina, a Palermo il 10 agosto del 1971 ed è un noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Fino all’età di 6 anni ha vissuto in Etiopia, poi è tornato in Italia, dove si è diplomato e si è laureato alla Sapienza di Roma con una tesi di storia e critica del cinema sul regista Jonathan Demme. Dal 1996, quindi, ha iniziato a girare alcuni documentari e ha fatto il suo esordio alla regia col lungometraggio The Protagonisti, nel 1999. Nel 2002, invece, ha diretto Mundo civilizado e ha diretto Melissa P, trasposizione del controverso best seller 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. Nel 2009 Guadagnino ha ottenuto molto successo con Io sono l’amore, film che ha diretto, scritto e prodotto, poi nel 2011 ha diretto Inconscio italiano.

Tutti i suoi lavori

Luca Guadagnino è noto per aver diretto le pellicole The Protagonists, Melissa P., Io sono l’amore, A Bigger Splash, Suspiria, remake dell’omonimo film cult di Dario Argento. Per il film Chiamami col tuo nome del 2019, invece, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui una candidatura al Premio Oscar per il miglior film, al Golden Globe per il miglior film drammatico e due ai British Academy Film Awards per il miglior regista e miglior film.

Il film Bones and All

Nel 2021, invece, ha iniziato le riprese del film Bones ad All, tratto dall’omonimo romanzo di Camille DeAngelis. Protagonisti due adolescenti, interpretati da Timothèe Chalamet e Taylor Russell, in una storia d’amore atipica, a tratti horror, nell’America reaganina.

Chi è il compagno, vita privata

Il regista è omosessuale e dal 2009 al 2020 è stato legato al collega Ferdinando Cito Filomarino. La storia d’amore si è conclusa nel marzo del 2020, ma attualmente sembrerebbe essere single. Di Guadagnino, inoltre, sappiamo che ha vissuto e lavorato in un palazzo del XVII secolo nel centro di Crema e che ora si è trasferito a Milano.

Instagram di Luca Guadagnino

Luca Guadagnino ha un profilo Instagram e con l’account @lucaguadagninoarchive vanta oltre 12 mila followers.