Luca Tommassini: chi è, età, biografia, rapporto col padre, vita privata e Instagram del coreografo

Luca Tommassini: la biografia

Luca Tommassini è nato a Roma il 14 febbraio del 1970 ed è del segno dell’Acquario. Di professione ballerino, Luca è anche coreografo, direttore artistico, regista e attore italiano. Inizia a studiare danza da piccolo, all’età di 9 anni quando si iscrive alla scuola diretta da Enzo Paolo Turchi. Debutta nel mondo dello spettacolo a 12 anni quando si divide tra cinema, televisione e teatro. Un tripudio di esperienza caratterizza il suo vissuto professionale: a soli 17 anni lavora come primo ballerino nella trasmissione Festival di Pippi Baudo e nella quale balla insieme all’amica Lorella Cuccarini. I due si sono conosciuti ai tempi della scuola di danza. Dopo una serie di esperienze in Italia, nel 1993 Luca si è trasferito negli Stati Uniti.

L’attività di coreografo

Intensa anche la sua attività come coreografo. Sotto queste vesti e solo per fare qualche esempio tra i tanti possibili, Luca ha curato la carriera di Geri Halliwell nelle coreografia di diversi suoi videoclip quali Mi Chico Latino e It’s Raining Men. Sempre come coreografo Luca ha lavorato al fianco di Rachel Stevens, Holly Valance e Kylie Minogue. In Italia, invece, ha lavorato molto con Paola e Chiara e quando la cantante Giorgia ha deciso di cambiare look si è rivolta proprio a Tommassini.

Vita privata e rapporto con il padre

Dichiaratamente bisessuale, Tommassini tra il 1991 e il 1992 ebbe una relazione con Heather Parisi. Il rapporto di Tommasini con il padre è stato piuttosto turbolento. Come dichiarato dallo stesso coreografo, l’uomo era violento sia nei suoi confronti sia in quelli della madre.

