Luca Vezil e Virginia Stablum sono fidanzati? Chi è la fidanzata dell’ex di Valentina Ferragni, foto e Instagram

Una nuova coppia sarebbe nata nel mondo dello spettacolo e si tratterebbe di Luca Vezil e Virginia Stablum. Vezil, da quello che sappiamo, è stato l’ex fidanzato storico di Valentina Ferragni. I rumors sulla nuova coppia, da quello che sappiamo, sarebbero stati confermati anche dall’entourage dei due ragazzi, che parlerebbero di una coppia agli albori ma già affiatati.

Luca Vezil e Virginia Stablum si sono fidanzati

Virginia Stablum è già un volto noto al grande pubblico, avendo fatto parte di “Uomini e Donne” con Maria De Filippi. Sarebbe lei la nuova compagna di Vezil, che era uscito da poco tempo dalla relazione con la sua storica ex Valentina Ferragni. I ragazzi sarebbero in una fase di iniziale frequentazione, con il ragazzo che però sembra andato definitivamente avanti riguardo la sua passata storia d’amore con la sorella di Chiara Ferragni. A dare adito al gossip, sarebbero anche degli avvistamenti dei due, visti insieme, nella città di Bergamo.

Cosa dicono i social?

Guardando Instagram di Luca Vezil e Virginia Stablum, emergerebbero nuovi particolari inerenti alla loro nuova storia d’amore. La storia tra i due ragazzi, in verità, circolava da mesi nel mondo dei social: scambio di like puntuale, stories con messaggi impliciti, spesso i ragazzi nello stesso luogo in quel preciso momento. Voci di corridoio che stavano prendendo sempre più piede, arrivando a ingigantire un caso fino alla conferma di una relazione amorosa tra i due giovani. Galeotto tra i due fu Bergamo, dove i ragazzi si riprendevano puntualmente negli stessi luoghi pur non apparendo insieme.

La coppia scoperta su Instagram?

Dopo Bergamo, altri casi social hanno infittito il mistero sulla coppia Vezil-Stablum. Altre città visitate insieme, altri particolari architettonici e di quella località ripresi nelle storie Instagram, in troppe casualità che denotano come dietro tutto probabilmente c’era una storia d’amore emergente. Lei su Instagram è rintracciabile al profilo @virginia.stablum.